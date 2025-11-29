Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan BarcınKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Nicholas Opoku, Szalai (Dk. 46 Diabate), Frimpong, Ben Ouanes, Baldursson, Cafu (Dk. 14 Cem Üstündağ-Dk. 65 Ali Yavuz Kol), Gueye, Fall (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan Barcın

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Nicholas Opoku, Szalai (Dk. 46 Diabate), Frimpong, Ben Ouanes, Baldursson, Cafu (Dk. 14 Cem Üstündağ-Dk. 65 Ali Yavuz Kol), Gueye, Fall (Dk. 65 Kubilay Kanatsızkuş)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Dk. 53 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Jerome Opoku, Operi, Kemen (Dk. 78 Hamza Güreler), Umut Güneş (Dk. 72 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 78 Crespo), Shomurodov, Harit (Dk. 72 da Costa), Selke

Goller: Dk. 26 Fayzullayev, Dk. 45+4 Harit, Dk. 90+7 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 79 Arous (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 75 Selke (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Nicholas Opoku, Dk. 24 Szalai, Dk. 58 Fall, Dk. 90+3 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 55 Jerome Opoku, Dk. 58 Ömer Ali Şahiner, Dk. 77 Duarte (RAMS Başakşehir)

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

46. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diabate'nin şutunda kaleci Muhammed yakın direk dibinde topu kornere çeldi.

79. dakikada lacivert-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Diabate'nin sağdan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Arous, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.

90+7. dakikada Başakşehir, maçın skorunu belirleyen golü attı. Kasımpaşa'nın çok adamla gol aradığı sırada Crespo'nun pasıyla santra noktası üzerinde topla buluşan Shomurodov, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uzun süre topu süren Özbek futbolcu, ceza sahası önünde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3

Mücadele, konuk takımın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Trabzonspor geriye düştüğü maçta taraftarı önünde hata yapmadı

Trabzonspor'dan G.Saray ve Fenerbahçe'ye gözdağı
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Patlamanın ardından Erzurum'da doğal gaz sızıntısı paniği

Patlamanın ardından o kentte doğal gaz sızıntısı paniği
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler

Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Galatasaray taraftarına 'oh' çektiren, Fenerbahçe taraftarını korkutan istatistik

Galatasaraylılara 'oh' çektiren, Fenerbahçelileri korkutan istatistik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.