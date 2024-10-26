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Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig
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Stat: MersinHakemler: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Özcan SultanoğluAtakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Strandberg, Rivas, AboubakarBellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım,...

Stat: Mersin

Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Strandberg, Rivas, Aboubakar

Bellona Kayserispor : Bilal Bayazıt, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek, Bourabia, Nazon, Cardoso

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bellona Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

1. dakikada Rui Pedro'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Rivas'ın plase vuruşunu, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağa sahip oldu.

2. dakikada Hatayspor'un kullandığı kornerde altıpas içerisinde topu önünde bulan Diack, pasını Calvo'ya verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Calvo'nun ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada Cardoso sol kanattan ceza sahasına girerek topu, penaltı noktasındaki Nazon'a çıkardı. Kale önünde oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere gönderdi.

43. dakikada Kayserispor etkili geldi. Sağ kanatta Cardoso'nun ortasında, arka direkteki Hasan Ali Kaldırım topu ceza sahasında Nazon'a indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Bu arada maç öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

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