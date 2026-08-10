Trendyol 1. Lig'de İlk Hafta Sona Erdi
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası tamamlandı. Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0 yenerek averajla lider oldu. Pendikspor ile Batman Petrolspor 2-2 berabere kaldı. İkinci hafta 14 Ağustos'ta başlayacak.
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası sona erdi.
Ligde haftanın kapanış maçında Orfa Yapı Pendikspor ile Batman Petrolspor 2-2 berabere kaldı.
Sezonun ilk haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-0 yenen Bandırmaspor, averajla haftayı lider kapattı.
Sonuçlar
1. Lig'in ilk haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Boluspor-Manisa FK: 1-2
Bandırmaspor-İstanbulspor: 3-0
Eminevim Ümraniyespor-Mardin 1969: 0-0
Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor: 0-0
Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 4-3
Alagöz Holding Iğdır FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-0
SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor: 2-0
Vanspor- Metro Holding Kayserispor: 0-2
Bodrum FK-Bursaspor: 0-2
Orfa Yapı Pendikspor-Batman Petrolspor: 2-2
Puan durumu
Ligin ilk haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BANDIRMASPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3.BURSASPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|4.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|5.SMS GRUP SARIYER
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|6.ANTALYASPOR
|1
|1
|0
|0
|4
|3
|1
|3
|7.MANİSA FK
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|8.BATMAN PETROLSPOR
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|9.ORFA YAPI PENDİKSPOR
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|10.EKENLER BETON SİVASSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|11.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|12.MARDİN 1969 SPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|13.TURKA ESENLER EROKSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|1
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|0
|15.BOLUSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|16.BODRUM FK
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|17.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|18.MUĞLASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|19.VANSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|20.İSTANBULSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
Gelecek haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta, 14 Ağustos Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.
Ligde gelecek haftanın programı şöyle:
14 Ağustos 2026 Cuma:
21.30 Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)
15 Ağustos 2026 Cumartesi:
19.00 İstanbulspor-Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor (Henüz belli değil)
21.30 Manisa FK-Vanspor FK (Manisa 19 Mayıs)
21.30 Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yüzüncü Yıl Atatürk)
16 Ağustos 2026 Pazar:
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor (Aktepe)
19.00 Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)
21.30 Mardin 1969-Antalyaspor
21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
17 Ağustos 2026 Pazartesi:
21.30 Batman Petrolspor-Boluspor (Batman Şehir)