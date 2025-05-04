Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm
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Trendyol 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği ligin sondan ikinci haftasındaki maçlar oynandı.

Deplasmanda oynadığı Ahlatcı Çorum FK maçını 2-1 kaybeden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'dan sonra 2024-2025 sezonunda küme düşen 3'üncü takım oldu.

Süper Lig'e doğrudan katılacak 2'nci takım olma mücadelesi veren Gençlerbirliği, ağırladığı Sakaryaspor'u 1-0 yenerek son karşılaşmalar öncesi 2'nci sıraya çıktı.

Haftaya 2'nci sırada başlayan Solwie Energy Fatih Karagümrük ise Siltaş Yapı Pendikspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılarak 3'üncülüğe geriledi.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasındaki maçlarda şu sonuçlar alındı:

Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-1

Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor: 2-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü: 2-3

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 0-3

Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-0

Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Gençlerbirliği-Sakaryaspor: 1-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor: 4-0

Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor: 4-0

Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 10-1

Puan durumu

Ligde 37. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. KOCAELİSPOR37209864402469
2. GENÇLERBİRLİĞİ371811852341865
3. SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK371891053351863
4. UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR371941464382661
5. ERZURUMSPOR FK371871252312161
6. TEKSÜT BANDIRMASPOR37161385044661
7. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK3716101156312558
8. GEOSİS BOLUSPOR3716101159401958
9. AMED SPORTİF FAALİYETLER371415843331057
10. AHLATCI ÇORUM FK371412114942754
11. CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR371411124841753
12. ESENLER EROKSPOR371313115348552
13. EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ371491459491051
14. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR37139154449-548
15. SAKARYASPOR 371212134654-848
16. MKE ANKARAGÜCÜ37136184748-145
17. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ37136184952-345
18. KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR37117194554-940
19. ADANASPOR3779213268-3630
20. FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR37003714148-134-21
NOT: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

Gelecek hafta

Ligde 38. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor (Yeni Adana)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)

16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

11 Mayıs Pazar:

16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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