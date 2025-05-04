Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm
Trendyol 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Trendyol 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği ligin sondan ikinci haftasındaki maçlar oynandı.
Deplasmanda oynadığı Ahlatcı Çorum FK maçını 2-1 kaybeden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'dan sonra 2024-2025 sezonunda küme düşen 3'üncü takım oldu.
Süper Lig'e doğrudan katılacak 2'nci takım olma mücadelesi veren Gençlerbirliği, ağırladığı Sakaryaspor'u 1-0 yenerek son karşılaşmalar öncesi 2'nci sıraya çıktı.
Haftaya 2'nci sırada başlayan Solwie Energy Fatih Karagümrük ise Siltaş Yapı Pendikspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılarak 3'üncülüğe geriledi.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasındaki maçlarda şu sonuçlar alındı:
Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-1
Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor: 2-0
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü: 2-3
Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 0-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-0
Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Gençlerbirliği-Sakaryaspor: 1-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor: 4-0
Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor: 4-0
Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 10-1
Puan durumu
Ligde 37. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. KOCAELİSPOR
|37
|20
|9
|8
|64
|40
|24
|69
|2. GENÇLERBİRLİĞİ
|37
|18
|11
|8
|52
|34
|18
|65
|3. SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|37
|18
|9
|10
|53
|35
|18
|63
|4. UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|37
|19
|4
|14
|64
|38
|26
|61
|5. ERZURUMSPOR FK
|37
|18
|7
|12
|52
|31
|21
|61
|6. TEKSÜT BANDIRMASPOR
|37
|16
|13
|8
|50
|44
|6
|61
|7. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|37
|16
|10
|11
|56
|31
|25
|58
|8. GEOSİS BOLUSPOR
|37
|16
|10
|11
|59
|40
|19
|58
|9. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|37
|14
|15
|8
|43
|33
|10
|57
|10. AHLATCI ÇORUM FK
|37
|14
|12
|11
|49
|42
|7
|54
|11. CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|37
|14
|11
|12
|48
|41
|7
|53
|12. ESENLER EROKSPOR
|37
|13
|13
|11
|53
|48
|5
|52
|13. EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|37
|14
|9
|14
|59
|49
|10
|51
|14. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|37
|13
|9
|15
|44
|49
|-5
|48
|15. SAKARYASPOR
|37
|12
|12
|13
|46
|54
|-8
|48
|16. MKE ANKARAGÜCÜ
|37
|13
|6
|18
|47
|48
|-1
|45
|17. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|37
|13
|6
|18
|49
|52
|-3
|45
|18. KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|37
|11
|7
|19
|45
|54
|-9
|40
|19. ADANASPOR
|37
|7
|9
|21
|32
|68
|-36
|30
|20. FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR
|37
|0
|0
|37
|14
|148
|-134
|-21
Gelecek hafta
Ligde 38. ve son hafta maçlarının programı şöyle:
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor (Yeni Adana)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)
16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
11 Mayıs Pazar:
16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)