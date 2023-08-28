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Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

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Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın perdesi kapandı.

Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın kapanış maçında Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan Bandırma temsilcisi, haftayı 5 puanla kapattı.

1. Lig'in 3. haftasında yapılan maçların ikisi beraberlikle sonuçlandı. Üç mücadeleyi ev sahibi takımlar, dört mücadeleyi ise konuk ekipler kazandı.

Sonuçlar

1. Lig'de 3. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Erzurumspor FK - Manisa FK: 1-2

Gençlerbirliği - Bodrumspor FK: 1-0

Tuzlaspor - Eyüpspor: 0-5

Sakaryaspor - Ümraniyespor: 1-1

Göztepe - Ahlatcı Çorum FK: 1-2

Ankara Keçiörengücü - Adanaspor: 1-0

Boluspor - -Astor Enerji Şanlıurfaspor: 1-1

Kocaelispor - Altay: 3-2

Bitexen Giresunspor - Teksüt Bandırmaspor: 0-1

Puan durumu

Ligin 3. haftasındaki karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR33008089
2.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ32104137
3.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR32105327
4.GENÇLERBİRLİĞİ32103127
5.AHLATCI ÇORUM FK32015326
6.SAKARYASPOR A.Ş.31202115
7.TEKSÜT BANDIRMA SPOR31202115
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ31111104
9.BODRUM FK31111104
10.ADANASPOR A.Ş.31023303
11.BITEXEN GİRESUNSPOR31022203
12.ALTAY310245-13
13.KOCAELİSPOR310236-33
14.ERZURUMSPOR FK302123-12
15.ÜMRANİYESPOR302123-12
16.BOLUSPOR302113-22
17.GÖZTEPE A.Ş.301213-21
18.TUZLASPOR A.Ş.300309-90

4. hafta maçları

Trendyol 1. Lig'de 4. haftanın programı şöyle:

1 Eylül Cuma:

21.00 Adanaspor - Kocaelispor (Yeni Adana)

2 Eylül Cumartesi

17.00 Teksüt Bandırmaspor - Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Manisa FK - Tuzlaspor (Mümin Özkasap)

19.15 Boluspor - Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

21.45 Eyüpspor - Bitexen Giresunspor (Eyüp)

3 Eylül Pazar:

17.00 Bodrum FK - Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

19.15 Ahlatcı Çorum FK - Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK (11 Nisan)

21.45 Altay - Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

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