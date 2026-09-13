Futbol: Trendyol 1. Lig
- Ekenler Beton Sivasspor: 1 - Muğlaspor: 1
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Fatih Tokail, İbrahim Ethem Potuk, Batuhan Bıyıklı
Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Murat Paluli, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Mert Çelik (Dk. 67 Okan Erdoğan), Charisis (DK. 88 Oğuzhan Aksoy), Musah Muhammed (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Ethemi (Dk. 67 Ceesay), Burak Kapacak (Dk. 56 Salih Kavrazlı), Amilton, Manaj
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Emin Engin (Dk. 83 Orhan Nahırcı), Mago, Yiğit Fidan, Poyraz Efe Yıldırım, Diarra (Dk. 46 Osundina), Buluthan Bulut (Dk. 67 Ali Kaan Güneren), Oğuzhan Matur, Celhaka, Avramovski (Dk. 83 Ertuğrul Furat), Yasin Uzunoğlu (Dk. 67 Sissoko)
Goller: Dk.13 Ethemi (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 28 Ahmet Emin Engin (Muğlaspor
Sarı kartlar: Dk. 10 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 90+2 Orhan Nahırcı (Muğlaspor)
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasındaki Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor maçı 1-1 bitti.