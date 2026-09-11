Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- SMS Grup Sarıyer: 1 - Bandırmaspor: 1

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Seyfettin Ünal, Furkan Ulu

Sms Grup Sarıyer : Sehic, Cebrail Karayel, Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva (Dk. 89 Batuhan Kör), Poko (Dk. 72 Tunahan Ergül), Barış Alıcı (Dk. 72 Eren Karadağ), Efecan Karaca, Furkan Gedik (Dk. 63 Yağız Şen), Eze

Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Burak Bekaroğlu, Yusuf Kocatürk, Lima, Lico, Kehinde (Dk. 90+5 Enes Aydın), Mulumba (Dk. 67 Emirhan Ayhan), Kerem Dönertaş, Badji (Dk. 77 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 67 Seck)

Goller: Dk. 27 Eze (Penaltıdan) ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 71 Lima (Penaltıdan) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Furkan Gedik, Dk. 32 Efecan Karaca, Dk. 37 Eze, Dk. 90 Batuhan Kör, Dk. 90+4 Eşref Korkmazoğlu ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 15 Lico, Dk. 82 Enes Çinemre (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında SMS Grup Sarıyer ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

Öcalan için yapılan villada yok yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı

Dolmuşta taciz edildi, eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
KKTC'de gemi faciasının ardından iki bakan değişti

Gemi faciasının ardından iki bakan değişti
Trossard, Beşiktaş'ta siftah yaptı

Bekleneni sonunda gerçekleştirdi!
Başları felaketten kurtulmuyor! Tek maçta iki oyuncusunda birden kırık var

Başları felaketten kurtulmuyor! Tek maçta iki oyuncusunda birden kırık var
Ataşehir'de markette çıkan yangın üst katlara sıçradı; mahsur kalanlar çatıdan atladı

Şehrin göbeğinde kan donduran anlar kamerada
Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başkan vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt

Zabıta müdüründen skandal paylaşım!

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu