Futbol: Trendyol 1. Lig
- SMS Grup Sarıyer: 1 - Bandırmaspor: 1
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Seyfettin Ünal, Furkan Ulu
Sms Grup Sarıyer : Sehic, Cebrail Karayel, Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva (Dk. 89 Batuhan Kör), Poko (Dk. 72 Tunahan Ergül), Barış Alıcı (Dk. 72 Eren Karadağ), Efecan Karaca, Furkan Gedik (Dk. 63 Yağız Şen), Eze
Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Burak Bekaroğlu, Yusuf Kocatürk, Lima, Lico, Kehinde (Dk. 90+5 Enes Aydın), Mulumba (Dk. 67 Emirhan Ayhan), Kerem Dönertaş, Badji (Dk. 77 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 67 Seck)
Goller: Dk. 27 Eze (Penaltıdan) ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 71 Lima (Penaltıdan) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Furkan Gedik, Dk. 32 Efecan Karaca, Dk. 37 Eze, Dk. 90 Batuhan Kör, Dk. 90+4 Eşref Korkmazoğlu ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 15 Lico, Dk. 82 Enes Çinemre (Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında SMS Grup Sarıyer ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.