Haberler

Keçiörengücü sahasında Sarıyer'i 3-0 geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 3 - SMS Grup Sarıyer: 0

Stat: Aktepe

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 88 Oğuzhan Ayaydın), Roshi (Dk. 75 Raice), Halil Can Ayan (Dk. 75 Enes Yılmaz), Ezeh (Dk. 82 Erkam Develi), Diouf (Dk. 88 Nabian)

Sms Grup Sarıyer : Furkan Onur Akyüz, Cebrail Karayel (Dk. 82 Thiam), Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Tunahan Ergül (Dk. 60 Poko), Barış Alıcı (Dk. 60 Furkan Gedik), Doğan Can Davas (Dk. 60 Attamah), Efecan Karaca, Batuhan Kör (Dk. 59 Eze)

Goller: Dk. 38 İbrahim Akdağ, Dk. 63 Ezeh, Dk. 84 Enes Yılmaz (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 16 İbrahim Akdağ, Dk. 81 Ezeh (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü puanını 11'e çıkardı, Sarıyer ise 10 puanda kaldı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu

Büyü bozuldu!

İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajından memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına Meloni'den cevap geldi
Hırsız sandılar, kamerayı izleyince şoke oldular: Meğer restoranı...

Restoranı darmadağın buldular: Hırsız sandılar, gerçek şaşkına çevirdi
Putin, Trump'ın özel temsilcileriyle görüştü: Durum basit değil

Dünyanın nefesini tutup beklediği görüşmede ilk mesaj umutları kırdı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

Reyting rekortmeni dizi ile anlaştı ama sete bile çıkamadı
Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiğin patlaması facia getirdi: Ölü ve yaralılar var