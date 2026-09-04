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Bodrum FK ve Esenler Erokspor Golsüz Berabere

Bodrum FK ve Esenler Erokspor Golsüz Berabere
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- Bodrum FK: 0 - Esenler Erokspor: 0

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Kocaçoban, Mehmet Erdoğan

Bodrum FK: Sousa, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya (Dk. 89 Devrim Şahin), Adem Metin Türk (Dk. 46 Providence), Boran Başkan (Dk. 46 Ege Arslan), Ali Habeşoğlu (Dk. 70 Aboubakar), Ege Bilsel, Loshaj (Dk. 76 Enes Koç)

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro, Bahadır Öztürk, Erkan Kaş (Dk. 71 Enes Alıç), Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Janvier (Dk. 71 Buljubasic), Kanga, Yusuf Erdoğan (Dk. 66 Burak Çoban), Zeqiri (Dk. 46 Faye), Samudio (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş)

Sarı kartlar: Dk. 31 Boran Başkan, Dk. 31 Berşan Yavuzay, Dk. 49 Providence, Dk. 78 Emre Kaplan (Bodrum FK), Dk. 45+1 Erkan Kaş, Dk. 90 Mikail Okyar, Dk. 90+3 Hayrullah Bilazer (Turka Esenler Erokspor)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor maçı 0-0 bitti.

Kaynak: AA
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