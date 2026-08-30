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Manisa FK ve Bodrum FK golsüz berabere kaldı

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- Manisa FK: 0 - Bodrum FK: 0

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Asen Albayrak, Ömer Lütfü Aydın, Esra Arıkboğa

Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Atakan Çankaya, Yasin Güreler, Toure, Vargas (Dk. 86 Lemina), Benrahou (Dk. 86 Ahmet Şen), Anziani, Yusuf Talum (Dk. 81 Osman Kahraman), Sylla

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Yusuf Sertkaya, Adem Metin Türk (Dk. 63 Brazao ), Enes Koç (Dk. 63 Providence), Boran Başkan (Dk. 84 Ege Arslan), Ege Bilsel (Dk. 90+5 Kartal Cengizer), Ali Habeşoğlu (Dk. 84 Kerem Kayaarası)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

Kaynak: AA
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