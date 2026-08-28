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Keçiörengücü ve Ümraniyespor 2-2 Berabere

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü, Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Oğuzcan Çalışkan (kendi kalesine) ve Diouf atarken, konuk ekibin sayıları Blanco ve Oğuzcan Çalışkan'dan geldi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Yunus Bahadır (Dk. 46 Berkan Keskin), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Abdullah Çelik, İshak Karaoğul (Dk. 46 Jefferson), İbrahim Akdağ, Ezeh (Dk. 88 Roshi), Halil Can Ayan (Dk. 59 Raice), Fofana (Dk. 59 Enes Yılmaz), Diouf

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 67 Ali Yaşar), Mustafa Arda Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu (Dk. 54 Atalay Babacan), Djokanovic, Berat Yılmaz, Blanco (Dk. 67 Tunahan Taşçı), Hostikka (Dk. 86 Talha Bartu Özdemir), Melih Bostan (Dk. 86 Deniz Aksoy)

Goller: Dk. 2 Oğuzcan Çalışkan (Kendi kalesine), Dk. 11 Blanco (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 34 Oğuzcan Çalışkan, Dk. 71 Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 27 İbrahim Akdağ, Dk. 82 Berkan Keskin, Dk. 90+2 Emre Satılmış (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 52 Serkan Göksu, Dk. 65 Oğuz Yıldırım, Dk. 90+2 Atalay Babacan (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Eminevim Ümraniyespor 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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