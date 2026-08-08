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Sivasspor-Erokspor 0-0: Golsüz Başlangıç

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- Ekenler Beton Sivasspor: 0 - Turka Esenler Erokspor: 0

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Pekmezci, Mehmet Şengül

Ekenler Beton Sivasspor : Göktuğ Bekirbaş, Mert Çelik, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 80 Salih Kavrazlı), Kamil Fidan, Charisis (Dk.90+2 Yılmaz Cin), Bekir Böke (Dk. 63 Amilton), Ethemi (Dk. 80 Oğuzhan Aksoy), Manaj

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç, Mikail Okyar, Tugay Kacar (Dk. 83 Janvier), Harun Genç (Dk.59 Zeqiri), Recep Niyaz (Dk. 72 Buljubasic), Yusuf Erdoğan (Dk. 72 Erkan Kaş), Samudio

Sarı kartlar: 45+1 Mert Çelik, Dk. 58 Ethemi (Ekenler Beton Sivasspor ), Dk. 39 Yusuf Erdoğan, Dk. 81 Claro (Turka Esenler Erokspor)

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ekenler Beton Sivasspor, Turka Esenler Erokspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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