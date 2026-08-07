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Manisa FK, Boluspor'u 2-1 Devirdi

Manisa FK, Boluspor'u 2-1 Devirdi
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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Manisa FK, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Boluspor'un golü Furkan Emin Kaçmaz'dan gelirken, Manisa FK'nın gollerini penaltıdan Anziani ve Lindseth kaydetti.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Emre Doğu, Onur Gülter

Boluspor : Tafas, Argüello, Elvin Yunuszade (Dk. 58 Ali Çırak), Gökhan Akkan, Abdulsamet Kırım, Tolunay Artuç, Can Arda Yılmaz, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 83 Cuesta), Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 58 Erdem Can Polat-Dk. 67 Burak Topçu), Gonzalez, Bertu Alican Özyürek (Dk. 83 Bartu Göçmen)

Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Atakan Rıdvan Çankaya, Ada İbik, Toure, Anziani, Lindseth (Dk. 79 Benrahou), Vargas, Yusuf Talum (Dk. 75 Osman Kahraman), Sylla (Dk. 90 Lemina)

Goller: Dk. 7 Furkan Emin Kaçmaz ( Boluspor ), Dk. 35 Anziani (Penaltıdan), Dk. 45+4 Lindseth ( Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 89 Argüello, Dk. 90+2 Abdulsamet Kırım ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Manisa FK, deplasmanda Boluspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA
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