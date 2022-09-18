Futbol: Toplu sonuç Spor Haberleri TFF 3. Lig'in 3. hafta maçları, 1. Grup'taki tek müsabaka haricinde sona erdi. TFF 3. Lig'in 3. hafta maçları, 1. Grup'taki tek müsabaka haricinde sona erdi. Ligde 1. Grup'taki son maçta saat 19.00'da Yeni Mersin İdmanyurdu ile Çatalcaspor karşılaşacak. Söz konusu müsabaka haricinde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle: 1. Grup Entegre Solar Elazığspor-Amasyaspor: 1-0 Nevşehir Belediyespor-Yomraspor: 0-0 1922 Konyaspor-Karşıyaka: 1-3 Edirnespor-52 Orduspor: 1-2 GEMA Polimer Şile Yıldızspor- Eskişehirspor : 1-1 Belediye Kütahyaspor-BC Group Ağrı 1970: 3-0 2. Grup: Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Armoni Alanya Kestelspor: 0-0 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0 Alagöz Holding Iğdır FK-Turgutluspor: 2-0 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Amberçay Eynesil Belediyespor: 0-1 Karaman FK-Elazığ Karakoçan FK: 1-0 Bayrampaşa-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 1-1 Ayvalıkgücü Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-1 3. Grup: Muş 1984 Muşspor-Güneş Holding Çankaya FK: 0-0 Artvin Hopaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 1-1 Malatya Arguvanspor-Bursa Yıldırımspor: 0-0 Fatsa Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0 Niğde Anadolu FK-Bergama Belediyespor: 1-1 68 Aksaray Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor: 1-3 Spor Kaynak: AA / Emrah Oktay Türkiye Futbol Federasyonu Belediye Kütahyaspor Eskişehirspor Edirnespor Spor Haberler

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