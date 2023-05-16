Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 33. hafta karşılaşmaları oynandı.

Ligde bugün yapılan müsabakaların ardından 1. Grup'ta Eskişehirspor ve Gema Polimer Şile Yıldızspor, 2. Grup'ta da Bayrampaşaspor küme düştü.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 0-2

1954 Kelkit Belediyespor-Exenpay Mersin İdmanyurdu: 0-0

BC Group Ağrı 1970-Edirnespor: 1-1

Amasyaspor FK-İDAŞ Çatalcaspor: 0-0

GEMA Polimer Şile Yıldızspor-1922 Konyaspor: 0-4

Hacettepe 1945-Belediye Derincespor: 0-2

Eskişehirspor-Entegre Solar Elazığspor: 3-6

Karşıyaka-Belediye Kütahyaspor: 3-1

Yomraspor-52 Orduspor: 4-0

2. Grup:

23 Elazığ FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 7-3

Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor: 1-1

Turgutluspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Orduspor 1967-Bayrampaşaspor: 4-1

Alagöz Holding Igdır FK-Karaman FK: 3-1

Kınay Bulvarspor-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-0

Armoni Alanya Kestelspor-Ergene Velimeşespor: 4-0

3. Grup:

Merkür Holding Erbaaspor-68 Akhisar Belediyespor: 0-1

Efeler 09 Futbol-Fatsa Belediyespor: 5-0

Bitexen Sapanca Gençlikspor-Güneş Holding Çankaya FK: 2-0

Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor: 0-1

Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Bergama Belediyespor: 3-1

Akhisarspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 6-1

Bursa Yıldırımspor-Artvin Hopaspor: 0-0