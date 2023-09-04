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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de ikinci hafta tamamlanırken Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor liderliğini sürdürdü, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor averajla lider oldu.

TFF 2. Lig'de ikinci hafta tamamlanırken Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor liderliğini sürdürdü, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor averajla lider oldu.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Karacabey Belediyespor-Bursaspor: 2-0

Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucaspor 1928: 1-1

Diyarbekirspor-Serik Belediyespor: 1-0

Bitexen Vanspor-Adıyaman FK: 2-1

1461 Trabzon FK-Zonguldak Kömürspor: 2-0

Ankaraspor-Ankara Demirspor: 3-0

Nazilli Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0

Esenler Erokspor-Weecoins Kırklarelispor: 4-0

Hes İlaç Afyonspor-Kırşehir Futbol: 1-1

Kırmızı Grup

Alagöz Holding Iğdır FK-Etimesgut Belediyespor: 0-0

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Uşakspor: 0-0

GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0

Düzcespor-Belediye Derincespor: 2-1

İnegölspor-Fethiyespor: 0-0

Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Denizlispor-Karaman FK: 1-1

Menemen FK-Isparta 32 Spor: 0-1

İkinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR22007166
2.ANKARASPOR22004046
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR22004226
4.BITEXEN VANSPOR22003126
5.DİYARBEKİRSPOR22003126
6.1461 TRABZON FK21102024
7.KARACABEY BELEDİYESPOR21013213
8.SERİK BELEDİYESPOR21011103
9.ANKARA DEMİRSPOR210124-23
10.YENİ MERSİN İDMANYURDU20202202
11.BUCASPOR 1928201112-11
12.HES İLAÇ AFYONSPOR201112-11
13.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ201124-21
14.BURSASPOR201113-21
15.WEECOINS KIRKLARELİSPOR201104-41
16.ALTINORDU100123-10
17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ200224-20
18.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ200202-20
19.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR100102-20
- Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.GMG KASTAMONUSPOR22004136
2.DÜZCESPOR22004226
3.SOMASPOR22003126
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER21103124
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ21101014
6.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR21101014
7.BELEDİYE DERİNCESPOR21012203
8.ISPARTA 32 SPOR21012203
9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ21011103
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR210112-13
11.FETHİYESPOR10100001
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR201112-11
13.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ201112-11
14.SARIYER201112-11
15.UŞAKSPOR201112-11
16.İNEGÖLSPOR201101-11
17.DENİZLİSPOR201113-21
18.İSKENDERUNSPOR100101-10
19.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR200202-20

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

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