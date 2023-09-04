Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de ikinci hafta tamamlanırken Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor liderliğini sürdürdü, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor averajla lider oldu.

TFF 2. Lig'de ikinci hafta tamamlanırken Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor liderliğini sürdürdü, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor averajla lider oldu.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Karacabey Belediyespor-Bursaspor: 2-0

Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucaspor 1928: 1-1

Diyarbekirspor-Serik Belediyespor: 1-0

Bitexen Vanspor-Adıyaman FK: 2-1

1461 Trabzon FK-Zonguldak Kömürspor: 2-0

Ankaraspor-Ankara Demirspor: 3-0

Nazilli Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0

Esenler Erokspor-Weecoins Kırklarelispor: 4-0

Hes İlaç Afyonspor-Kırşehir Futbol: 1-1

Kırmızı Grup

Alagöz Holding Iğdır FK-Etimesgut Belediyespor: 0-0

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Uşakspor: 0-0

GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0

Düzcespor-Belediye Derincespor: 2-1

İnegölspor-Fethiyespor: 0-0

Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Denizlispor-Karaman FK: 1-1

Menemen FK-Isparta 32 Spor: 0-1

İkinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O G B M A Y AV P 1.ESENLER EROKSPOR 2 2 0 0 7 1 6 6 2.ANKARASPOR 2 2 0 0 4 0 4 6 3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2 2 0 0 4 2 2 6 4.BITEXEN VANSPOR 2 2 0 0 3 1 2 6 5.DİYARBEKİRSPOR 2 2 0 0 3 1 2 6 6.1461 TRABZON FK 2 1 1 0 2 0 2 4 7.KARACABEY BELEDİYESPOR 2 1 0 1 3 2 1 3 8.SERİK BELEDİYESPOR 2 1 0 1 1 1 0 3 9.ANKARA DEMİRSPOR 2 1 0 1 2 4 -2 3 10.YENİ MERSİN İDMANYURDU 2 0 2 0 2 2 0 2 11.BUCASPOR 1928 2 0 1 1 1 2 -1 1 12.HES İLAÇ AFYONSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 13.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 2 0 1 1 2 4 -2 1 14.BURSASPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1 15.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 2 0 1 1 0 4 -4 1 16.ALTINORDU 1 0 0 1 2 3 -1 0 17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 2 0 0 2 2 4 -2 0 18.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 2 0 0 2 0 2 -2 0 19.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0