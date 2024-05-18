Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
Sevilla, 38 yaşındaki futbolcusu Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı. Aralık ayına kadar takımda futbol oynamaya devam edecek olan Navas, daha sonra kulüp içinde istediği görevi yapabilecek. Sevilla altyapısından yetişen İspanyol futbolcu, futbolu bırakana kadar alacağı maaşı da bir vakfa bağışlayacak.
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, altyapısından 38 yaşındaki futbolcusu Jesus Navas ile futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir sözleşme imzaladı.
ÖMÜR BOYU TAKIMDA KALACAK
Jesus Navas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bir kez bile yeni sözleşme teklifi gelmemesi nedeniyle sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklamıştı. Başkan Jose Maria del Nido Carrasco ile görüşen Navas, Sevilla ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu ile ömür boyu sözleşme imzalandı.
İSTEDİĞİ GÖREVİ YAPACAK
38 yaşındaki Navas, Aralık 2024'e kadar Sevilla'da futbol oynamaya devam edecek. İspanyol futbolcu, daha sonra kulüp içinde istediği görevde çalışabilecek. Jesus Navas, futbolu bırakana kadar olan süreçte maaş almayacağını ve maaşının bir vakfa bağışlanacağını söyledi.
SEVILLA PERFORMANSI
Sevilla'nın altyapısından yetişen Jesus Navas, İspanyol ekibiyle kariyeri boyunca 684 maça çıktı. Navas, bu karşılaşmalarda 37 gol, 119 asistlik performansla takımına katkıda bulundu.