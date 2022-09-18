Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: ÜlkerHakemler: Hüseyin Göçek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alpaslan DedeşFenerbahçe: Altay Bayındır, Alioski, Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, PedroCorendon Alanyaspor: Runarrson, Pereira, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Leroy Fer,... Stat: Ülker Hakemler: Hüseyin Göçek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alpaslan Dedeş Fenerbahçe: Altay Bayındır, Alioski, Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Pedro Corendon Alanyaspor: Runarrson, Pereira, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Leroy Fer, Candeias, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat (Dk. 16 Oğuz Aydın), Ahmed Hassan Goller: Dk. 5 Rossi, Dk. 17 Gustavo Henrique, Dk. 45+4 Crespo (Fenerbahçe) Sarı kart: Dk. 31 Efkan Bekiroğlu (Corendon Alanyaspor) Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısını sarı-lacivertli takım 3-0 önde tamamladı. 5. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ceza sahası önü sol tarafta pres yaparak topu kazanan Crespo'nun Valencia'ya pasında Efecan'ın müdahaslesiyle top penaltı noktası civarında bekleyen Rossi'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 8. dakikada uzun pasta sağ açıkta topla buluşan Candeias'ın çizgiye paralel pasında kale içinde bekleyen Ahmed Hassan topa dokundu ancak çerçeveyi tutturamadı. Meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı. 12. dakikada Efkan'ın pasında sağ çaprazdan içeri giren Ahmed Hassan meşin yuvarlağı Candeias'a aktardı. Bu oyuncunun Ferhat'a göndermek istediği topu Ferdi kornere çeldi. 14. dakikada pres sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Valenica'nın vuruşunda top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı. 17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Rossi'nin sol kenardan kullandığı kornerle ön direkte topla buluşan Arao'nun topukla kaleye yönlendirdiği top, kale önünde bekleyen Gustova Henrique'nin kafa şutuyla ağlara gitti: 2-0. 30. dakikada Valencia kazanılan korner atışını çabuk kullanıp topu kale önünde bekleyen Pedro'ya kazandırdı. Pedro'nun çevirdiği topla buluşan Arao'nun dönerek çektiği şutta kalecinin sağ direkte çeldiği top oyun sahasına döndü. 45+1. dakikada sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı. Ceza sahası önünde presle kazanılan topla buluşan Pedro, çalım attığı Fatih Aksoy tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi. 45+3. dakikada topun başına geçen Pedro'nun kalenin sağ köşesine gönderdiği topu aynı köşeye yatan kaleci çelerek oyun alanına gönderdi. 45+4. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde rakipten dönen topla ceza sahası önünde buluşan Crespo'nun çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kalenin sağ üstünden ağlara gitti: 3-0. İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Spor Kaynak: AA / Murat Kaya Hüseyin Göçek Fatih Aksoy Valencia Spor Haberler

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