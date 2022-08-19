Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Ata YıldırımHangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 57 Valentin Gheorghe), Mrsic (Dk. 66 Gagnidze), Durel Avounou (Dk. 66 Isaac Sackey), Onur Ayık (Dk. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Ata Yıldırım HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 57 Valentin Gheorghe), Mrsic (Dk. 66 Gagnidze), Durel Avounou (Dk. 66 Isaac Sackey), Onur Ayık (Dk. 57 Geraldo), Bettaieb (Dk. 85 Metehan Mimaroğlu) Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira, Oliveira (Dk. 85 Cicaldau), Emre Akbaba (Dk. 46 Mertens), Yunus Akgün (Dk. 85 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Emre Kılınç), Seferovic (Dk. 78 Gomis) Gol: Dk. 86 Gomis (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+2 Boey (Galatasaray), Dk. 45 Serkan Göksu, Dk. 55 Del Valle, Dk. 72 Valentin Gheorghe, Dk. 76 Oğuz Gürbulak, Dk. 77 Isaac Sackey, Dk. 86 Gagidze) (HangiKredi Ümraniyespor) Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendi. 46. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası ön çizgisi üzerinden vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 50. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ortasını yaptı. Arka direkte savunma arkasına sarkan Seferovic'in bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak direkten döndü. Yeniden topla buluşan İsviçreli golcünün topukla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 53. dakikada Sacha Boey'un ceza sahası yayı gerisinden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı soluna uzanarak net bir pozisyonu önledi. 59. dakikada ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Valentin Gheorghe'un yakın köşeye vuruşunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti. 64. dakikada ceza sahası yayı içinde kazanılan serbest vuruşu Oliveira kullandı. Portekizli futbolcunun yerden sert şutunda iyi yer tutan kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu. 71. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Mertens kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan soluna çok iyi uzanarak topu kornere çeldi. 86. dakikada Galatasaray golü buldu. Van Aanholt'un pasıyla ceza sahası dışında sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Gomis, şık bir dönüşle bir rakibinden sıyrıldı. Kaleyi karşısına alan Fransız golcünün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. Mücadele 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi. Spor Kaynak: AA / Emrah Oktay Mustafa Kemal Atatürk Serkan Kırıntılı Serkan Göksu Spor Haberler

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