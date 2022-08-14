Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: Kırbıyık HoldingHakemler: Yasin Kol, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem KanCorendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy (Dk. 60 Yusuf Özdemir), Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Zinedine, Targhalline (Dk. 60 Lusamba), Fer (Dk. 60 Doumbia), Tayfur Bingöl (Dk. Stat: Kırbıyık Holding Hakemler: Yasin Kol, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy (Dk. 60 Yusuf Özdemir), Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Zinedine, Targhalline (Dk. 60 Lusamba), Fer (Dk. 60 Doumbia), Tayfur Bingöl (Dk. 60 Oğuz Aydın), Efkan Bekiroğlu, Eduardo (Dk. 78 Erencan Yardımcı) Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Emrecan Uzunhan, Saiss, Masuaku, Berkay Vardar (Dk. 81 Kenan Karaman), Salih Uçan (Dk. 46 Necip Uysal), Fernandes, Ghezzal (Dk. 46 Boyd), N'Koudou (Dk. 46 Montero), Weghorst Goller: Dk. 3. N'Koudou, Dk. 21 Salih Uçan, Dk. 31 Ghezzal (penaltı) (Beşiktaş), Dk. 45+3 Efkan Bekiroğlu, Dk. 81 Saiss (Kendi kalesine), Dk. 89 Candeias (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor) Sarı kartlar: Dk. 1 N'Koudou, Dk. 19 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 27 Fer, Dk. 41 Fatih Aksoy, Dk. 64 Candeias (Corendon Alanyaspor) Kırmızı kart: Dk. 37 Emrecan Uzunhan (Beşiktaş) Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç 3-3 berabere sona erdi. 80. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın arka direğe ortaladığı topa Efkan Bekiroğlu kafayla vurdu. Beşiktaş defansı topu kale dibinden uzaklaştırdı. 81. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Oğuz Aydın'ın sol kanttan ceza sahası köşe yakınında içeriye gönderdiği topa Saiss'in ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3. 87. dakikada sağ kanattan Alanyasporlu Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topa Erencan Yardımcı kafayla vurdu. Top yandan dışarı çıktı. 89. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Fernandes'in ceza sahasında Zinedine'ye müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Candeias takımına beraberliği getirdi: 3-3 94. dakikada orta sahadan Efkan Bekiroğlu'nun gönderdiği ara pasta Erencan Yardımcı kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören noktada vuruşunda kaleci Ersan Destanoğlu gole izin vermedi. Karşılaşma 3-3 berabere bitti. Spor AA / Mustafa Kurt Aytemiz Alanyaspor Cevdet Kömürcüoğlu Yusuf Özdemir Fatih Aksoy Spor Haberler

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