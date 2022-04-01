Futbol şöleni yaşanacak! 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu - Haberler

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Futbol şöleni yaşanacak! 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanacak dev turnuva zorlu karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Turnuvanın açılış maçı 21 Kasım'da Katar ile Ekvador arasında oynanacak.

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, Doha'da gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

Dünya Kupası'nda Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan ve Gana mücadele edecek.

Futbol şöleni yaşanacak! 2022 Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri belli olduSon Dünya Kupası şampiyonu Fransa olmuştu

Dünya Kupası'nda torbalar şöyle:

1. Torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. Torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

3. Torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

4. Torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda

Futbol şöleni yaşanacak! 2022 Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oldu

Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

A Grubu

  • Katar
  • Hollanda
  • Senegal
  • Ekvador

B Grubu

  • İngiltere
  • ABD
  • İran
  • Galler/İskoçya-Ukrayna

C Grubu

  • Arjantin
  • Meksika
  • Polonya
  • Suudi Arabistan

D Grubu

  • Fransa
  • Danimarka
  • Tunus
  • Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya

E Grubu

  • İspanya
  • Almanya
  • Japonya
  • Kosta Rika-Yeni Zelanda

F Grubu

  • Belçika
  • Hırvatistan
  • Fas
  • Kanada

G Grubu

  • Brezilya
  • İsviçre
  • Sırbistan
  • Kamerun

H Grubu

  • Portekiz
  • Uruguay
  • Güney Kore
  • Gana

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

2022 Dünya Kupası, İngiltere, Arjantin, Brezilya, Almanya, İspanya, Fransa, Katar, Spor, Haberler

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