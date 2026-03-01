Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de 23. hafta maçları tamamlandı.

1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor, liderliğini sürdürdü.

Ligde 23. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup


OGBMAYAVP
1.İNEGÖL KAFKASSPOR23137338191946
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR23135540241644
3.ÇORLUSPOR 194723127439192043
4.BURSA YILDIRIMSPOR2312743122943
5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR23118427151241
6.YALOVA FK 77239863324935
7.GALATASPOR239593025532
8.SİLİVRİSPOR239593129232
9.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ237972830-230
10.BULVARSPOR238692732-530
11.İNKILAP FUTBOL2341361624-825
12.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR2358102529-423
13.KESTEL ÇİLEKSPOR2365121929-1023
14.BURSA NİLÜFER FUTBOL2357112133-1222
15.POLATLI 19262354141433-1919
16.EDİRNESPOR2324171749-3210

2. Grup

OGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR22145347192847
2.SİLİFKE BELEDİYESPOR23911329181138
3.NİĞDE BELEDİYESİSPOR239863425935
4.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR239862826235
5.ERCİYES 38 FUTBOL238962923633
6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR238962320333
7.CINEGOLD AĞRI 19702288636201632
8.MDGRUP OSMANİYESPOR239592828032
9.MALATYA YEŞİLYURTSPOR238782826231
10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL2361162727029
11.DİYARBEKİRSPOR236892234-1226
12.KİLİS 19842375111939-2026
13.KIRIKKALE FK2367102737-1025
14.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR2341181932-1323
15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR2348112439-1520
16.HACETTEPE TÜRK METAL 196323310102431-719

3. Grup

OGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR23166146172954
2.52 ORDUSPOR FK23153555213448
3.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR2311843224841
4.FATSA BELEDİYESPOR2312472721640
5.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR23115745242138
6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR23115738182038
7.PAZARSPOR239772426-234
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR239592527-232
9.ORDUSPOR 1967237792435-1128
10.KARABÜK İDMANYURDU2384112238-1628
11.TOKAT BELEDİYESPOR2375112227-526
12.AMASYASPOR FK2366112132-1124
13.1926 BULANCAKSPOR2365122242-2023
14.ARTVİN HOPASPOR2364132336-1322
15.ÇAYELİSPOR2338121734-1717
16.GİRESUNSPOR2336141940-2115

4. Grup

OGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR23202160124862
2.ESKİŞEHİRSPOR23173355173854
3.KARŞIYAKA23155344172750
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR23154446202649
5.OKTAŞ UŞAKSPOR2314272925444
6.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR23126540202042
7.DENİZLİ İDMANYURDU 19592312383023739
8.TİRE 202123105842231935
9.ALANYA 1221 FUTBOL2376102130-927
10.SÖKE 19702374123029125
11.ALTAY2375112330-720
12.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR2346132742-1518
13.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR FAALİYETLERİ2346132037-1718
14.AFYONSPOR2326151749-3212
15.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ2333171751-3412
16.NAZİLLİSPOR230419682-764
NOT: Altay'a 6 puan silme cezası verildi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan
