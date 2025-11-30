Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.

2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor liderliğini sürdürdü. 1. Grup'ta ise Galataspor liderliğe yükseldi.

Ligde 11. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASPOR 116321881021
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 116321710721
3.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT11632104621
4.BURSA YILDIRIMSPOR 116321410421
5.YALOVA FK 77 116232012820
6.ÇORLUSPOR 1947116231710720
7.BEYKOZ İSHAKLISPOR115421814419
8.İNEGÖL KAFKASSPOR 114431513216
9.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA114341413115
10.SİLİVRİSPOR114251616014
11.BULVARSPOR114161318-513
12.İNKILAP FUTBOL11245817-910
13.BURSA NİLÜFER11236916-79
14.KESTEL ÇİLEK SK113081119-89
15.POLATLI 1926 11308514-99
16.EDİRNESPOR112181021-117

2. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR119112891928
2.NİĞDE BELEDİYESPOR115421812619
3.ERCİYES 38 11461147718
4.SİLİFKE BELEDİYESPOR11371128416
5.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR114431010016
6.MDGRUP OSMANİYESPOR114341410415
7.KIRIKKALE FK 114342017315
8.DİYARBEKİR SPOR 113621112-115
9.AĞRI 197011353108214
10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL112721113-213
11.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR113441013-313
12.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963 112541515011
13.MALATYA YEŞİLYURT SK112541618-211
14.KİLİS 198411245716-910
15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR11146822-147
16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR11146822-147

3. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR11101027101731
2.52 ORDUSPOR 1181234132125
3.FATSA BELEDİYESPOR117131612422
4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR1162325111420
5.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR114611812618
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR115331612418
7.1926 BULANCAKSPOR115241318-517
8.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR 11443178916
9.ORDUSPOR 1967 113441215-313
10.TOKAT BELEDİYESPOR114161116-513
11.PAZARSPOR113351118-712
12.AMASYASPOR 11236815-79
13.ARTVİN HOPASPOR11227917-88
14.GİRESUNSPOR112271121-108
15.ÇAYELİSPOR 11146921-127
16.KARABÜK İDMANYURDU111371129-186

4. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR119112862228
2.KARŞIYAKA118301751227
3.ESKİŞEHİRSPOR 11722189923
4.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR1163222101221
5.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER116231512320
6.OKTAŞ UŞAKSPOR 116141514119
7.SÖKE 1970115331813518
8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR114431611516
9.TİRE 2021 115151511416
10.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ 113351014-412
11.ALANYA 1221 11335918-912
12.AFYONSPOR KULÜBÜ112361427-139
13.İZMİR ÇORUHLU FK112271124-138
14.BORNOVA 1877111461118-77
15.ALTAY11137818-106
16.NAZİLLİSPOR 11029421-172

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
