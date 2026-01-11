Nesine 2. Lig Haftası Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta 20'nci, Kırmızı Grup'ta da 18'inci hafta bir maç dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'taki Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu maçı, konuk takımın sahaya çıkmamasından dolayı oynanamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

Kırmızı Grup'ta bir maçı eksik Bursaspor ile Kahramanmaraş İstiklalspor liderliği paylaşırken, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor zirvedeki yerini korudu.

Ligde maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor'u konuk etmesi gereken Bursaspor, 3-0 hükmen galip ilan edilecek. Ancak TFF henüz maçı tescil etmediği için 38 puanlı yeşil-beyazlı ekibin 1 maçı eksik görünüyor. Sahasında Aliağa Futbol'u 2-0 mağlup eden Kahramanmaraş İstiklalspor, 1 maçı eksik görünen Bursaspor'la puanını eşitleyerek zirve ortağı oldu.

Beyaz Grup'ta ise zirve değişmedi ancak puan farkı azaldı. Haftaya 4 puan farkla lider giren Batman Petrolspor, Sultan Su İnegölspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puanını 43 yaptı. Zirve takipçilerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ise Beykoz Anadoluspor'u deplasmanda 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti.

Kırmızı Grup'ta 18'inci, Beyaz Grup'ta ise 20'nci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIM O G B M A Y AV P 1.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 18 12 2 4 42 13 29 38 2.BURSASPOR 17 12 2 3 42 13 29 38 3.MARDİN 1969 SPOR 18 11 4 3 37 16 21 37 4.MUŞ SPOR 18 10 4 4 44 20 24 34 5.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR 18 9 5 4 39 18 21 32 6.ALİAĞA FUTBOL 18 9 4 5 39 14 25 31 7.GÜZİDE GEBZSPOR 18 8 7 3 28 15 13 31 8.MENEMEN FK 17 8 5 4 33 20 13 29 9.ANKARA DEMİRSPOR 18 8 5 5 24 24 0 29 10.KCT 1461 TRABZON FK 18 7 6 5 31 27 4 27 11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 18 5 9 4 24 18 6 24 12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 18 6 4 8 25 22 3 22 13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR 18 4 8 6 21 26 -5 20 14.FETHİYESPOR 18 3 6 9 24 26 -2 15 15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 17 4 3 10 21 41 -20 15 16.SOMASPOR 18 3 3 12 16 44 -28 12 17.ADANASPOR 18 1 1 16 9 87 -78 4 18.YENİ MALATYASPOR 17 0 2 15 8 63 -55 -43

Not: Yeni Malatyaspor'a 45 puan silme cezası verilmiştir.

Beyaz Grup