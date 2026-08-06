Beşiktaş, ABB FOMGET'i 3-1 Yendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Beşiktaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'i 3-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da Abant yolu üzerindeki bir otelde sürdüren siyah-beyazlı ekip, kamp yaptıkları otelin sahasında Ankara temsilcisi ABB FOMGET ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan ABB FOMGET, 27. dakikada Armisa Kuc'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Yediği golün ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Beşiktaş, ilk yarının son dakikasında Birgül Sadıkoğlu'nun golüyle skora denge getirdi. İlk 45 dakika, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya baskılı başlayan siyah-beyazlı ekip, 77. dakikada İlayda Civelek'in golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Milica Popovic fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı ve Beşiktaş, hazırlık maçından 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA