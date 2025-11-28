Futbol Hakemleri ve Gözlemcilerinden TFF'ye Bahis ve Şike Açıklaması

Türkiye Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Sosyal Dayanışma Vakfı, TFF Balgat Ofisi önünde 'bahis ve şike' soruşturmasına dair basın açıklaması düzenledi.

Türkiye Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Sosyal Dayanışma Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde futbolda bahis ve şike soruşturması hakkında basın açıklaması düzenlendi. Vakfın basın sözcüsü ve eski hakem Serdar Çakman, verilecek kararlara ilişkin TFF Balgat Ofisi önünde açıklamalarda bulundu.

"Söz konusu sakıncalı durumun düzeltilmesi anlamında TFF'nin hiçbir müdahalesi olmamıştır"

Hakemlerin aleyhine yapılan gelişme ve haberlere yanıt olarak açıklama yapıldığına değinen Çakman, "Ülkemiz gündemine oturması ile camiamız hakkında oluşan haksız ve de üzücü iftiraların son bulmasına yönelik, TFF tarafından futbol kamuoyuna eşitlik ilkesi çerçevesinde; futbolcular temsilciler ve TFF mensuplarına yapılan uygulamanın biz hakem ve gözlemcilere de yapılarak camiamızın potansiyel suçlu, yargısız infaz ile ilan edilmesine olan tepkimizi bu basın açıklamamız ile dile getirmek istemekteyiz. Özellikle hakemlerimizin, günümüzden önceki Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir döneminde yasal bahis şirketlerine üye yapılarak maçların bu sitelerden takip edilmesi istenmiş ve teşvik edilmiştir. Bu uygulamanın hiçbir sakıncası olmadığı da özellikle belirtilmiştir. Bu uygulama yıllardan beri devam ettiği halde, söz konusu sakıncalı durumun düzeltilmesi anlamında TFF'nin hiçbir müdahalesi olmamıştır" şeklinde konuştu.

"Vakfımız, kazanç temin eden hakem ve gözlemcilerin asla yanında değildir"

Çakman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bahis oynamakla suçlanan genç hakemlerimizin 371'inin bahis hesapları olduğu, bu sitelere üye oldukları belirlenen 152 hakeminde yasal bahis oynadıkları TFF tarafından tespit edilmiştir. TFF yönetmelikleri gereği, yasal olsa da olmasa da hakemlerin bahis oynamaları yasaktır. Ancak genç hakemlerimizin birçoğu, 18-19 yaşında hayata, mücadeleye başlamamış ve konunun aciliyetini kavramamış olduklarından yaptıkların işin neyin yasal olup olmadığından bu sitelere üye olmuşlar. Oynamışlar, lisansları bu yüzden haksız yere iptal edilmiştir. Vakfımız, bahis oynamayı alışkanlık haline getiren ve kendilerine çıkar ve kazanç temin eden hakem ve gözlemcilerimizin asla yanında değildir. Bu konu ile ilgili TFF ve adli mercilerin uygulamalarına kesinlikle katılmakla birlikte verilen bonuslarla az sayıda bahis yapan hakemlerle, alışkanlık haline getirip yönetmeliklere aykırı hareketle kazanç temin edenlerle aynı kefeye konulmasına karşıyız. Bahis sitelerine üye olunduktan sonra üyelik iptali yasal anlamda mümkün değil. O nedenle arkadaşlarımızın kayıtları devam etmektedir. Eski başkanlarımız tarafından hakemlerimizin teşvik edildiği göz önüne alınacak olursa, yönetmeliklerde yer alan klasman düşürülmesi, ihtar, görevden uzaklaştırma, sezon sonuna kadar görev verilmemesi cezaları yönetmelikte var. Bu yönetmelikte yer alan diğer cezaları uygulamasını talep ediyoruz."

"Camia olarak veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur"

Görev gereği adil olma mecburiyeti içinde olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Çakman, "Aynı adaleti TFF'den de beklemekteyiz. Açıkladığımız hususları, Merkez Hakem Kurulu'nda en ince ayrıntısına kadar bilinmesine rağmen şu ana kadar hiçbir açıklamada bulunmayarak varlıklarını borçlu oldukları hakem camiasının yanında olmaktan adeta korkmuşlardır. Camia olarak veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. 350 kişiye yaklaşan temsilcilik müessesesinin üyelerinin çoğunun üst düzey yönetici olmalarından kaynaklı ayrıcalık uygulandığı bilinen bir gerçektir. TFF'nin ve adli makamların kararlarına saygılıyız. Bu çerçevede kurunun yanında yaşın da yanmasını istemiyoruz. Dileğimiz yasal olmayan bahis oynamayan sadece bahis şirketlerince bonus olarak verilen kısım ile bahis yapan hakemlerin bir defaya mahsus affedilmeleri ve haklarında verilen kararların emsal olarak, TFF'nin diğer unsurlarına da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde uygulanmasıdır" diye konuştu. - ANKARA