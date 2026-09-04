Liglerde Haftanın Maç Programı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 4, Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarıyla devam edilirken, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de ilk hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

1. Lig

Yarın:

16.00 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer (Aktepe)

20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (Pendik)

6 Eylül Pazar:

20.00 Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Antalya)

20.00 Batman Petrolspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Batman Şehir)

20.00 Muğlaspor-Vanspor FK (Muğla Atatürk)

7 Eylül Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor (Esenler Erokspor)

20.00 Manisa FK-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Mardin 1969-Bodrum FK (21 Kasım Şehir)

2. Lig

Kırmızı Grup:

6 Eylül Pazar:

16.00 KCT 1461 Trabzon FK-Sakaryaspor (Ortahisar Yavuz)

16.00 AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Kahramanmaraş Merkez)

16.30 Adana 01-Erzincan Futbol Yatırımları (Ali Hoşfikirer)

17.00 Kütahyaspor-İskenderunspor (Dumlupınar)

17.00 Karacabey Belediyespor-Serikspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

17.00 Sultan Su İnegölspor-12 Bingölspor (İnegöl İlçe)

19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Demirspor (Eryaman)

19.00 Fethiyespor-52 Orduspor FK (Fethiye İlçe)

Beyaz Grup:

6 Eylül Pazar:

16.30 Efor Çay Erbaaspor-Muşspor (Erbaa İlçe)

16.30 Hatayspor-Güzide Gebzespor (Reyhanlı Tayfur Sökmen)

16.30 GMG Kastamonuspor-Çorluspor 1947 (Gazi)

17.00 Somaspor-68 Aksaray Belediyespor (Soma Nazım Yavuz)

17.00 Arnavutköy Belediyesi-Aliağa Futbol (Bolluca)

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Ankaraspor (11 Nisan)

19.00 Menemen FK-İnegöl Kafkasspor (Menemen İlçe)

19.00 Seza Çimento Elazığspor-Sebatspor (Elazığ Atatürk)

19.00 ISBAŞ Isparta 32-Adana Demirspor (Isparta Atatürk)

3. Lig

1. Grup:

6 Eylül Pazar:

16.30 Amasyaspor-Gölcükspor (12 Haziran)

16.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Şehit Vefa Karakurdu)

17.00 İnkılap Futbol-Zonguldakspor (Ömerli)

17.00 Beykoz Anadoluspor-Küçükçekmece Sinopspor (Maltepe Hasan Polat)

17.00 Galataspor-Pazarspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

17.00 Yalova FK 77-Tokat Belediyespor (Yalova Atatürk)

17.00 Silivrispor-Beykoz İshaklıspor (Silivri Müjdat Gürsu)

19.00 Orduspor 1967-Düzce Cam Düzcespor (19 Eylül)

19.00 Karabük İdmanyurdu-Kartal Bulvar Kartalimen (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

2. Grup:

Yarın:

17.00 Bursa Yıldırımspor-Söke 1970 (Minareli Çavuş)

6 Eylül Pazar:

16.30 Kepezspor-Eskişehir Anadoluspor (Kepez Hasan Doğan)

16.30 Etimesgutspor-Karşıyaka (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.30 1922 Akşehirspor-Bursa Nilüfer (Nasrettin Hoca)

17.00 Balıkesirspor-Bucaspor 1928 (Aliağa Atatürk)

17.00 Bigaspor-Uşakspor (Biga İlyas Bayram)

19.00 Eskişehirspor-Alanya 1221 (Prof. Dr. Fethi Heper)

19.00 Altay-Denizli İdmanyurdu 1959 (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Gaziemir G.O.G. Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

3. Grup:

6 Eylül Pazar:

16.00 Bitlis 1916-1964 Silifkespor (Eren)

16.00 Yeni Malatyaspor-Karaman FK (Yeni Malatya)

16.00 Ayos Osmaniyespor-Yaz Sigorta Adaletgücü (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

16.00 Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurtspor (Seyrantepe)

16.00 Ağrı 1970-Açıkalın Erciyes 38 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

16.30 Adanaspor-Niğde Belediyesispor (Yeni Adana)

16.30 Kırıkkale FK-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Başpınar)

19.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Yozgat Şehir)

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Mersin)

Kaynak: AA