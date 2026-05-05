Futbol aktörleri 'Okan Üniversitesi Futbol Zirvesi'nde buluştu

İSTANBUL Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Futbol Zirvesi' futbol dünyasının aktörlerini bir araya getirdi. Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır gibi isimlerin katıldığı zirve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği oturumlarla gerçekleştirildi.

İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Bekir Okan Konferans Salonu'nda Ahmet Zeki Orta'nın sunumuyla gerçekleştirilen zirvede 'Kulüpler', 'Futbol Ekonomisi', 'Futbolda Şiddeti Anlamak', 'Teknik Direktörler', 'Medya' ve 'Hakemler' başlığını taşıyan oturumlarda tüm detaylarıyla futbol masaya yatırıldı. Konuşmacılar arasında Süper Lig kulüplerinin başkan ve CEO'larının yanı sıra, Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır gibi isimler de yer aldı.

İstanbul Okan Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bekir Okan, Mütevelli Heyet Başkanı Işıl Okan Gülen ve Rektör Prof. Dr. Güliz Muğan'ın açılış konuşmalarının ardından 'Kulüpler' oturumuna geçildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Edin Güçlü Sözer'in yaptığı oturuma Erzurum spor Başkanı Ahmet Dal, Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ve Göztepe CEO'su Kerem Ertan katıldı.

Ardından 'Futbol Ekonomisi ve Pazarlaması' başlıklı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Caner Giray yönetimindeki oturum başladı. Oturumda panelistler; spor ekonomistleri Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu ve Tuğrul Akşar ile TFF Pazarlama Direktörü Dr. Sema Tuğçe Dikici futbol ekonomisi ve pazarlaması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Şöhret Pakiş'in moderatörlüğünü yaptığı 'Futbolda Şiddet - Anlamak ve Yönetmek' başlıklı oturumda Indiana Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Stephen A. Wolter ve Prof. Dr. Lynn M. Jamieson futbol alanındaki sorunların başında gelen şiddet konusu tartıştılar.

Daha sonra 'Teknik Direktörler' başlıklı oturum Prof. Dr. Bilge Donuk moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Bu oturumun panelistleri teknik direktörler; Abdullah Avcı, Cezmi Turhan ve Emre Belözoğlu futbol dünyasındaki teknik direktörlük tecrübelerini izleyicilerle paylaştı.

Teknik direktörlerin ardından 'Medya' başlıklı oturuma geçildi. Dr. Gürsoy Olca'nın moderatörlüğündeki oturumun panelistleri; Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, NOW Spor Yorumcusu Ersin Düzen ve TRT Spor Planlama Müdürü Tarık Dağlı oldu.

Müslüm Gülhan moderatörlüğündeki son oturumda ise panelistler; Gürcistan MHK Başkanı Cüneyt Çakır ve eski MHK başkanları Prof. Dr. Lale Orta ve Mustafa Çulcu değerlendirmeler yaptılar.

LALE ORTA: FUTBOL ZİRVEMİZ FUTBOLDAKİ ÖNEMLİ LİDERLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Organizasyonla ilgili bilgi veren Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı ve Eski MHK Başkanı Prof. Dr. Lale Orta, yaklaşık 2 aydır bu organizasyon üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerim ve öğretim elemanlarımızla birlikte ve bizim kurumsal iletişimle birlikte güzel bir şey olsun istedik. Gelenlerin de kendini iyi hissetmesini istedik. Çok değerli konuklar... Zirve zaten liderleri ağırlıyor, bizim futbol zirvemiz de futboldaki önemli liderleri bir araya getirdi. Bunun koordinatörlüğünü yapmış olmam da ayrı keyif veriyor bana" dedi.

Zirvenin 6 oturumdan oluştuğunu belirten Orta, "1'inci oturumda kulüpler vardı, çok değerli isimler bulundu. İşte Erzurumspor Kulübü'nün Başkanı, Kasımpaşa Kulübü'nün CEO'su ve Göztepe Kulübü'nün CEO'su. 2'nci oturumumuz yine çok anlamlıydı; futbol ekonomisi ve pazarlaması üzerineydi. 3'üncü oturumumuz yine aynı şekilde teknik direktörler, medya, hakemler... Bu şekilde hepsi birbirinden değerli oturumları gerçekleştirdik. Bunu hatta bir rapor halinde sunmayı ve geleceğe de kayıt düşmeyi istiyoruz. Bu zirve çalışmalarımız önümüzdeki senelerde de devam edecek. Bunu birinci olarak sayarsak, her sene bu anlamda, bilimsel anlamda üniversitenin kendi üreteceği fikirleriyle birlikte piyasada gerçek değerli kişilerle beraber sentezleyerek bir rapor hazırlayıp Türk futbolunun yön bulması ve ışık tutması açısından da değerli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı