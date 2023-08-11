Furyaya o da katıldı! Onyekuru, Arabistan'a gitti

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Henry Onyekuru'nun Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yıldız futbolcu Henry Onyekuru transferi için Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLDU

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yılan hikayesine dönen Henry Onyekuru ile ilgili resmi gelişme yaşandı. 26 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC'ye transfer oldu.

İşte Adana Demirspor'un açıklaması;

"Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."