Furyaya o da katıldı! Onyekuru, Arabistan'a gitti
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Henry Onyekuru'nun Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC'ye transfer olduğunu açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yıldız futbolcu Henry Onyekuru transferi için Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLDU
Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yılan hikayesine dönen Henry Onyekuru ile ilgili resmi gelişme yaşandı. 26 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC'ye transfer oldu.
İşte Adana Demirspor'un açıklaması;
"Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."