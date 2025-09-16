Haberler

Furkan Korkmaz, Karşıyaka ile Transfer Görüşmelerine Yakın

Furkan Korkmaz, Karşıyaka ile Transfer Görüşmelerine Yakın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Furkan Korkmaz, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki başarısının ardından transfer için Karşıyaka ile görüşmelere başladı. EuroLeague takımlarından teklif almaması durumunda Karşıyaka'ya sıcak bakacağını belirtti.

AVRUPA Basketbol Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final oynayarak tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan A Milli Takım'ın NBA patentli yıldızlarından Furkan Korkmaz, transferde Süper Lig'in köklü ekibi Karşıyaka'ya yakın. Geçen sezon Bahçeşehir Koleji'nde forma giydikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan 28 yaşında, 2,01 boyundaki şutör guard, Karşıyaka'nın temmuz ayında kendisine yaptığı teklifi olumlu yaklaşıp kararını Avrupa Şampiyonası'ndan sonra açıklayacağını belirtti. Furkan, EuroLeague ekiplerinden beklediği teklifi almazsa Karşıyaka'ya sıcak bakacağını bildirdi.

Finalde Almanya'ya 88-83 yenilerek ilk kez Avrupa şampiyonu olma fırsatını kıl payı kaçırıp ikinci olan ay-yıldızlı ekibimizde Furkan turnuva boyunca 6,8 sayı, 1,1 ribaund, 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Kısa bir süre tatil yapacak milli oyuncu ardından transferiyle ilgili kararını açıklayacak. Yıldız basketbolcu Anadolu Efes'te parladıktan sonra 2016'da ilk turda draft edildiği NBA'de 6 yıl Philadelphia 76ers forması giydi. Geçen sezona EuroLeague ekibi Monaco'da başlayan Furkan Korkmaz, sezonu Bahçeşehir Koleji'nde tamamladı. Karşıyaka yeni sezon öncesi kadrosunu 10 transferle yenilemişti.

12 DEV ADAM'I ON BİNLER İZLEDİ

Basketbolda 12 Dev Adam lakaplı A Milli Takım'ımızın Letonya'da Almanya'yla oynadığı Avrupa Şampiyonası finalini on binlerce Karşıyakalı Bostanlı'da kurulan dev ekranda büyük heyecanla izledi. Ana sponsorunu kaybettikten sonra geçen yıldan beri sponsor arayan 54 yıllık ligin en köklü kulüplerinden Karşıyaka'da taraftarlar bu görüntüleri sosyal medyada, "Türkiye'nin basketbolu en çok seven ve en çok bilen semtinin, Türkiye'nin basketbolda en istikrarlı 3'üncü takımı Karşıyaka'nın 2 senedir sponsoru yok" mesajıyla paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gazze'ye kara harekatı başlatan Netanyahu'dan ilk açıklama! İşte ordunun kanlı planı

Netanyahu'dan ilk açıklama geldi, ordu kanlı planını ilan etti
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza

Bakanlık bu yapılanı affetmedi! Vatandaşa "Oh" dedirten ceza
Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK'ya para akıttı! İddianamedeki detaylar pes dedirtti

PKK'ya para akıtan komutanlar! İddianamedeki detaylar pes dedirtti
Evlenecek çiftlere 'ehliyet' geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek

Evliliğe yeni kriter! Bunu yapmayan nikah masasına oturamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar Gazze'ye girdi

İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar girdi, patlamalar yaşanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.