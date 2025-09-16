Furkan Korkmaz, Karşıyaka ile Transfer Görüşmelerine Yakın

AVRUPA Basketbol Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final oynayarak tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan A Milli Takım'ın NBA patentli yıldızlarından Furkan Korkmaz, transferde Süper Lig'in köklü ekibi Karşıyaka'ya yakın. Geçen sezon Bahçeşehir Koleji'nde forma giydikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan 28 yaşında, 2,01 boyundaki şutör guard, Karşıyaka'nın temmuz ayında kendisine yaptığı teklifi olumlu yaklaşıp kararını Avrupa Şampiyonası'ndan sonra açıklayacağını belirtti. Furkan, EuroLeague ekiplerinden beklediği teklifi almazsa Karşıyaka'ya sıcak bakacağını bildirdi.

Finalde Almanya'ya 88-83 yenilerek ilk kez Avrupa şampiyonu olma fırsatını kıl payı kaçırıp ikinci olan ay-yıldızlı ekibimizde Furkan turnuva boyunca 6,8 sayı, 1,1 ribaund, 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Kısa bir süre tatil yapacak milli oyuncu ardından transferiyle ilgili kararını açıklayacak. Yıldız basketbolcu Anadolu Efes'te parladıktan sonra 2016'da ilk turda draft edildiği NBA'de 6 yıl Philadelphia 76ers forması giydi. Geçen sezona EuroLeague ekibi Monaco'da başlayan Furkan Korkmaz, sezonu Bahçeşehir Koleji'nde tamamladı. Karşıyaka yeni sezon öncesi kadrosunu 10 transferle yenilemişti.

12 DEV ADAM'I ON BİNLER İZLEDİ

Basketbolda 12 Dev Adam lakaplı A Milli Takım'ımızın Letonya'da Almanya'yla oynadığı Avrupa Şampiyonası finalini on binlerce Karşıyakalı Bostanlı'da kurulan dev ekranda büyük heyecanla izledi. Ana sponsorunu kaybettikten sonra geçen yıldan beri sponsor arayan 54 yıllık ligin en köklü kulüplerinden Karşıyaka'da taraftarlar bu görüntüleri sosyal medyada, "Türkiye'nin basketbolu en çok seven ve en çok bilen semtinin, Türkiye'nin basketbolda en istikrarlı 3'üncü takımı Karşıyaka'nın 2 senedir sponsoru yok" mesajıyla paylaştı.