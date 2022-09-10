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FTA Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

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FTA Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

FTA Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

FTA Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de üst üst iki mağlubiyet alan FTA Antalyaspor, zorlu Kayserispor deplasmanından puan yada puanlar hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin gözetimindeki antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Güney ekibi özel uçakla akşam saatlerinde Kayseri'ye hareket etti. Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Ömer Toprak, Ndao ve Admir Mehmedi ve kart cezalısı Fredy forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Luyindama ile Shoya Nakajima'nın kafilede olması bekleniyor.

Antalyaspor, rakibiyle bugüne kadar 56 kez karşı karşıya geldi. 56 müsabakada kırmızı-beyazlılar 21 galibiyet, 17 beraberlik ve 18 yenilgi elde etti.

Pazar günü saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek, İlker Takpak ve Selahattin Altay hakem üçlüsü yönetecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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