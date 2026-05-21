Freiburg Teknik Direktörü Schuster: Son adımı atamadık üzgünüz

FREIBRUG Teknik Direktörü Julian Schuster, "Bir gole ihtiyacımız vardı. Çevirebilir miyiz diye düşündük ama maalesef gerçekleşmedi. Takım ne kadar profesyonel olduğunu bir kez daha gösterdi. Böyle bir ekip karşısında kazanmak zor. Son adımı atamadık üzgünüz. İyi bir his olduğunu söyleyemeyeceğim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg, Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada Aston Villa'ya 3-0 mağlup olarak ikinci oldu. Karşılaşmanın ardından Alman ekibinin 41 yaşındaki teknik direktörü Julian Schuster, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkinci golün durumu çok zorlaştırdığını belirten Schuster, "Devre arasına gitmeden geriye düştük. Böyle bir durumda bulunduğunuzda tabii ki dezavantajlı bir duruma giriyorsunuz. İlk gole kadar gidişat daha olumluydu. 2'nci golden sonra durum daha zorlaştı. İlk golü yediğinizde odağınızı kaybetmemek daha zorlaşıyor. 2'nci gol pes etme noktasına doğru sizi sürüklüyor. 2-0'dan sonra devre arasında takımın gerçek karakterini görebildik. Bir gole ihtiyacımız vardı. Çevirebilir miyiz diye düşündük ama maalesef gerçekleşmedi. Takım ne kadar profesyonel olduğunu bir kez daha gösterdi. Böyle bir ekip karşısında kazanmak zor. Son adımı atamadık üzgünüz. İyi bir his olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu tecrübeden de bir şeyler öğrenebiliriz ki bunu yapacağız. Daha iyi noktaya geleceğiz. Kapasitemizin ne olduğunu biliyoruz. Sezon içinde bu ilerlemeleri kaydettik. Bu akşam da iyi bir takım olmamıza yardımcı olacak. Aston Villa'yı tebrik ediyoruz. Avrupa Ligi'nde etkileyici bir sezon geçirdiler. Böyle bir takım sahada sizi zorluyor. Onlara karşı maç kazanmanın zor olduğunu gösterdiler" ifadelerini kullandı.

'TOPA HAKİM OLMA KONUSUNDA DAHA İYİ OLABİLİRDİK'

Topa sahip olma konusunda daha iyi olmaları gerektiğini belirten Schuster, "Belki bir biraz vakit geçtikten sonra özel bir süreç oldu deriz. Bugünkü atmosfer inanılmazdı. Taraftarımızın gösterdiği destek için teşekkür ederim. Daha fazla insanın bizi tanımasına destek oldular. İnanılmazdı. İlk yarı bir kusur görmek mümkün değil. Topa hakim olma konusunda daha iyi olabilirdik. Çok top kaybettik. Bu da geliştirmemiz gereken bir husus. Öğrenmemiz gereken alanlar var. Bugünkü maçta bu amaç için kullanılabilir. Çıkarttığımız bütün dersleri yeni sezona aktarmamız gerekecek. Ne açıdan daha iyi olabiliriz buna bakacağız" diye konuştu.

'OYUNCULARIMLA, PERSONELİMLE, TARAFTARIMIZLA GURUR DUYUYORUM'

İlk 40 dakikalık bölümde maçın dengede gittiğini belirten Alman teknik adam, "40 dakikada dengeli gitti maç. Başlarda iyi pres yaptık. Güzel savunma yapmayı bildik. Çok fazla pozisyona izin vermedik. Bu tür maçlarda geriye düşmediğiniz taktirde şansınızı devam ettirebiliyorsunuz. Ben oyuncularımla, personelimle, taraftarımızla gurur duyuyorum. Kulübü bu tür anlarda tanıyorsunuz. İlla ki final maçları için demiyorum. Kötü gittiği anda taraftarın gerçek yüzünü görüyorsunuz. Maç öncesi ve maç esnasında yarattıkları atmosfer inanılmazdı. Bunu görmek çok güzel" dedi.

'ÖZEL BİR YOLCULUKTU'

Özel bir yolculuğu geriye bıraktıklarını belirten Schuster, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel bir yolculuktu. Bir takım planlar yapıyorsunuz uluslararası arenaya çıkmadan önce. Bugün burada olmak özel bir his. Bu tür maçlar, zorlu mücadeleler, böyle kaliteli takımlarla oynamak, kendi kalitenizi ortaya koyacak anlar… Rakip takımın özellikleri karşısında ezilmemek gerekiyor. Geriye düşmüş olabilirsiniz, devre arasına 1-0 gitmek ayrı bir durum. Önemli olan tüm bu düşünceleri sahaya taşıyıp, baskı altında performans göstermek. Bu da bizim bu akşamdan çıkarımımız olacak. Kaybettiğinizde de buna bir fırsat gözüyle bakmanız gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı