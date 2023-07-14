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Fraport TAV Antalyaspor, Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Fraport TAV Antalyaspor, Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt'u transfer etti ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ali Yeşil katıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Sivasspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna kattı. Erdoğan, Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Spor

Erdoğan Yeşilyurt Antalyaspor Sivasspor Deniz Ali Spor Haberler

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