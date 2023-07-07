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Fraport TAV Antalyaspor, Burdur kampında laktat testinden geçti

Fraport TAV Antalyaspor, Burdur kampında laktat testinden geçti

Spor Haberleri

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdürüyor. Kulüp, Burdur kampının dördüncü gününde laktat testi yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Burdur'da devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı futbolcular, yeni sezon hazırlıklarını 10 gün boyunca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kamp Merkezi'nde sürdüreceği Burdur kampının dördüncü gününde laktat testinden geçti.

Isınma hareketlerinden sonra beşerli gruplar halinde yapılan test, yaklaşık 2 saatte tamamlandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antalyaspor Burdur Spor Spor Haberler

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