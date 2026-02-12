Haberler

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Diallo, Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Türkiye'yi değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, Türkiye, İtalya ve Belçika ile eşleşmelerinin ardından zorlu bir grup ile karşılaşacaklarını belirtti. İlgili turnuvanın dostluk içinde geçeceğini vurguladı.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, İtalya ve Belçika ile eşleşmelerinin ardından, "Çok iyi takımlara karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum." dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekiminden sonra konuşan Diallo, "UEFA Uluslar Ligi, enteresan bir turnuva. İtalya, Belçika ve Türkiye gibi çok iyi takımlara karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Diallo, "Fransa olarak Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman tribünde birçok Türk taraftar yer alacak. Kendimizi tamamen evimizde hissedip hissetmeyeceğimizden emin değilim. Türkiye Futbol Federasyonu ile iyi ilişkilerimiz var. O yüzden maçlar 90 dakika boyunca dostluk içinde oynanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
500

