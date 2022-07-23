Fransa Bisiklet Turu 109. Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etabında Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout van Aert birinci oldu, takım arkadaşı Danimarkalı Jonas Vingegaard genel klasman liderliğini sürdürdü. 109. Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etabında Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout van Aert birinci oldu, takım arkadaşı Danimarkalı Jonas Vingegaard genel klasman liderliğini sürdürdü. Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyon, Lacapelle-Marival ile Rocamadour arasında koşulan bireysel zamana karşı yarışla devam etti. Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout van Aert, 47 dakika 59 saniyelik derecesiyle bu yıl üçüncü etap galibiyetini elde etti. Danimarkalı Vingegaard, 76 saat 33 dakika 57 saniyelik toplam süresiyle Pogacar'ın 3 dakika 34 saniye önünde genel klasman liderliğini korudu. 2022 Fransa Bisiklet Turu, yarın başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak. AA / Yunus Kaymaz - Spor Fransa Jumbo Spor Haberler

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