Francesco Farioli, Portekiz'de tarih yazıyor

Süper Lig'de Alanyaspor ve Karagümrük'te görev yapan Francesco Farioli, temmuz ayında başına geçtiği Porto'da etkileyici bir performansa imza attı. 16 maçta 15 galibiyet alan Porto'nun, Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'ya attığı 10 puanlık fark Portekiz'de gündem oldu.

PORTO, AVS'Yİ 2 GOLLE GEÇTİ

Bir dönem Süper Lig'de de görev yapan teknik direktör Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Porto, Portekiz Premier Lig'in 16. haftasında sahasında AVS'yi 2-0 mağlup etti. Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 48 ve 64. dakikalarda İspanyol santrfor Samu kaydetti.

LİGDE ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Porto ligde üst üste 8. galibiyetini aldı. Mavi-beyazlı ekip, ligdeki tek puan kaybını 8. haftada Benfica ile golsüz berabere kalarak yaşarken, Portekiz'deki tek yenilgisini Lig Kupası çeyrek finalinde Vitoria Guimaraes karşısında aldı. Porto'nun Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta ise tek mağlubiyeti Nottingham Forest'a karşı geldi.

16 MAÇTA 15 GALİBİYET: LİDERLİK PERÇİNLENDİ

Farioli yönetimindeki Porto, ligde oynadığı 16 maçta 15 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 46 puanla zirvedeki yerini korudu. Geçen sezonun şampiyonu Sporting Lizbon 41 puanla ikinci sırada yer alırken, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica 36 puanla üçüncü basamakta kaldı. Porto'nun Benfica'ya karşı 10 puanlık üstünlüğü, Portekiz'de geniş yankı uyandırdı.

FARİOLİ: SIRALAMALARA BAKMAMALIYIZ

Farioli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında puan farkının 10'a çıkmasıyla ilgili soruya temkinli bir yanıt verdi. İtalyan teknik adam, "Gerçek şu ki; daha önce de söylediğim gibi, bu uzun ve zorluklarla dolu bir maraton. Tüm maçlar böyle olacak ve biz de hazırlıklı olmalıyız. Sıralamalara bakmamalı, Santa Clara'dan başlayarak maç maç ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

2025 DEĞERLENDİRMESİ: YENİ ZORLUKLARA HAZIR OLMALIYIZ

Porto'da temmuz ayında göreve başlayan Farioli, 2025'i lider tamamlamalarının ardından geçen 5 aylık süreci de değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, takımdaki profesyonellik seviyesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir projeye başladığımızda her zaman iyi hisler ve büyük bir coşku duyarız, çünkü yeni bir sayfa açtığımızı ve iyi bir şeye başladığımızı hissederiz. İlk birkaç gün zordu, ancak daha sonra oyuncuların birbirleriyle bağlantı kurmaya başladığını, antrenmanlardaki yoğunluğun arttığını ve çok fazla profesyonellik gördüğümü fark ettim. Sadece bu hafta, oyuncular üç gün izin yaptılar ve daha da formda geri döndüler. Bu özgüvene sahip olmak güzel. 2025 sona erdi, yeni bir yıla giriyoruz ve yeni zorluklarla karşı karşıyayız. 1 Ocak'taki açık antrenman seansıyla başlayarak hazırlıklı olmalıyız. Yıla, sevdiğimiz stadyumda taraftarlarımızla birlikte en iyi şekilde başlayacağız."

FRANCESCO FARİOLİ KİMDİR?

İtalyan teknik adam, Süper Lig'de Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak başladığı kariyerini daha sonra Fatih Karagümrük'te teknik direktör olarak sürdürdü. Farioli, Avrupa'da ise Fransa'nın Nice ve Hollanda'nın Ajax takımlarında da görev yaptı.