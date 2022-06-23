Fotoğrafa yorum yağdı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den herkesi güldüren paylaşım

Herkes tarafından sevilen ve takip edilen Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çifti bir kez daha gündeme geldi. Aile yaşantısıyla örnek olan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

FOTOĞRAFA BEĞENİ YAĞDI

Zeynep Demirel büyük bir gözlükle çekildiği fotoğrafla eşi Volkan'a gönderme yaptı. Volkan'ın yıllar önce çekilen ve çok kez paylaşılan gözlüklü fotoğrafını da gönderiye ekleyen Zeynep Demirel'e, eski Fenerbahçeli yıldızdan cevap gecikmedi. Zeynep Demirel'in "Bakın ne buldum" şeklindeki paylaşımına Volkan Demirel, "Sayemde modayı takip ediyorsun(geriden) biraz da sen tak" diyerek cevap verdi. Bu yorum ve paylaşılan gönderi beğeni yağmuruna tutuldu.