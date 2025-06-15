Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın

Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Kanada Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell birinci sırada tamamlamayı başardı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Kanada Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles-Villeneuve Pisti'nde düzenlenen yarış, 70 tur üzerinden yapıldı. Pole pozisyonunda başladığı yarışı 1 saat 31 dakika 52.688 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Russell, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın

McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, bitime 3 tur kala takım arkadaşı Oscar Piastri'yi geçmeye çalışırken duvara çarparak yarış dışı kaldı. Norris'in kazasının ardından yarış, güvenlik aracı eşliğinde sona erdi. Hollandalı Max Verstappen (Red Bull), liderin 0.228 saniye gerisinde ikinci, İtalyan Kimi Antonelli ise takım arkadaşı Russell'ın 1.014 saniye arkasında üçüncü oldu. Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 29 Haziran'da koşulacak.

Kanada Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 198 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176

3. Max Verstappen (Hollanda): 155

4. George Russell (Büyük Britanya): 136

5. Charles Leclerc (Monako): 104

TAKIMLAR:

1. McLaren: 374

2. Mercedes: 199

3. Ferrari: 183

4. Red Bull: 162

5. Williams: 55

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer

Barcelona serbest bırakıyor, Türkiye'ye bonservissiz geliyor
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı bilançoyu paylaştı: Çok üzücü ve zor bir sabah
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza

Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.