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Formula 1 Heyecanı Bahreyn Grand Prix'siyle Devam Ediyor

Formula 1 Heyecanı Bahreyn Grand Prix'siyle Devam Ediyor
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Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si, 13 Nisan Pazar günü 5 bin 412 metre uzunluğundaki Uluslararası Bahreyn Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yarış öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da belirlendi.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Bahreyn Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 4. yarışı Bahreyn'de gerçekleştirilecek. Bahreyn Grand Prix'si, 5 bin 412 metre uzunluğundaki Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 19.00, yarış ise 13 Nisan Pazar günü TSİ 18.00'de yapılacak.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turunu ise 2005 yılında 1: 31.447 derecesiyle İspanyol sürücü Pedro de la Rosa gerçekleştirdi.

Bu sezon geride kalan 3 yarışta McLaren pilotları Lando Norris ile Oscar Piastri, Red Bull'dan da Max Verstappen damalı bayrağı ilk gören pilotlar oldu.

Bahreyn Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 62 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 61 puan

3 - Oscar Piastri (Avustralya): 49 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 45 puan

5 - Kimi Antonelli (İtalya): 30 puan

Takımlar

1 - McLaren: 111 puan

2 - Mercedes: 75 puan

3 - Red Bull: 61 puan

4 - Ferrari: 35 puan

5 - Williams: 19 puan - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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