Formula 1'de Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri güvenlik gerekçesiyle nisan ayında yapılmayacak

Formula 1'de Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin güvenlik gerekçesiyle nisan ayında yapılmayacağı duyuruldu.

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak. Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle, Grand Prix'ler, F2, F3 ve F1 Akademi yarışlarıyla birlikte planlandığı gibi gerçekleşmeyecektir." denildi.

Açıklamada, "Alternatifler değerlendirilmiş olsa da nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır." bilgisi verildi.