Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyo euroluk yıldız

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyo euroluk yıldız
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, forvet transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler'in, adı Galatasaray ile de anılan Jonathan David ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Lille ile olan sözleşmesi son eren ve şu an boşta olan 25 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'nin yaptığı son teklife sıcak baktığı belirtildi.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, forvet transferi için yoğun bir mesai harcamaya devam ediyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Sarı-Lacivertliler'in adı Galatasaray ile de anılan Jonathan David ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Lille ile olan sözleşmesi son eren ve şu an boşta olan 25 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'nin yaptığı son teklife sıcak baktığı belirtildi.

Sarı Kanarya, Kanadalı forvet için yıllık 10 milyon euro maaş ve 15 milyon euro da imza parası olmak üzere 3 yıllık 45 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi.

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyo euroluk yıldız

İMZAYI ATTI ATACAK

Jonathan David, teklifi kabul ederken menajerinin diğer teklifleri de beklediği gelen haberler arasında. Tecrübeli forvet, 5 büyük ligden beklediği teklifi alamazsa Fenerbahçe'ye imza atacak. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBurak:

11 yıldır şampiyonluk yok 20 yıla yakındır şampiyonlar ligi desen o da yok ferdi ve arda hariç doğru düzgün oyuncu satışı yok bu paralar nereden geliyor?

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