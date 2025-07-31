FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu finalinde karşılaşacağı Kiryat Gat maçı için hazırlıklara devam ediyor. Tiran'da yapılan antrenmanda çeşitli teknik çalışmalar gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde 2 Ağustos'ta karşılaşacağı İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Futbol Evi Stadı'nda, teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki antrenmanda başkent ekibi, çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

FOMGET, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın aynı yerde yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.