FOMGET Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi Hazırlıklarına Devam Ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynayacağı Slavia Prag maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlarda çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 27 Ağustos'ta Finlandiya'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yenikent Stadı'nda, teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki antrenmanda başkent ekibi, çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Antrenman hücum ve savunma organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.
ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemeleri ilk turunda Azerbaycan ve İsrail takımlarını eleyerek bir üst tura çıkmıştı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor