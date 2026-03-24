İzmir'de düzenlenecek "Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası" tanıtıldı

İzmir'in Foça ilçesinde 20 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla 3-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek "Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası"nın tanıtımı yapıldı.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek şampiyonanın basın lansmanı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlendi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, etkinlikteki konuşmasında, geçen yıl İzmir'de 3 Avrupa ve dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını ve sadece 7 bin kişinin ilçelerine geldiğini söyledi.

Dünya Yelken Federasyonu tarafından herhangi bir yarışın yerinin belirlenmesinin ardından bütün dünyadaki sporcuların organizasyondan çok daha önce o lokasyona gelmeye başladığını anlatan Akdurak, "2026'da bir dünya şampiyonası yapılacaksa ve bu 2024 yılında açıklandıysa oranın rüzgarı, akıntısı, coğrafi koşullarını deneyimleyebilmek için yelkenciler çok daha öncesinden gelmeye başlar. Yani spor turizminin her unsuru çok kıymetli ama yelkenle ilgili ev sahipliği yapılan herhangi bir şampiyona sadece sonrasında değil öncelikle yarışın ilan edildiği andan itibaren bütün sporcuları evinde ağırlamaya başlar. Bu bence son derece kıymetli ve yelken turizminin ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Türk yelkenciliğinin her geçen yıl başarılarına başarı kattığını ifade eden Akdurak, şunları kaydetti:

"2025 yılında gençlik sınıflarında dünya şampiyonalarında ve Avrupa şampiyonalarında en fazla kürsü gören ülke Türkiye oldu. Biz ay yıldızlı bayrağımızı dünyada dalgalandırırken istiyoruz ki kendi evimizde daha fazla yarış yapalım. Dünya, antrenman için kendi sporcularımızın yanına gelsin ve biz kendi bildiğimiz sularımızda, rüzgarımızda, akıntımızda madalyaya herkesten bir adım daha yakın olalım. Türkiye'nin güzellikleri bütün dünyanın gözleri önüne serilsin. Daha fazla sporcuyu kendi memleketimizde ağırlayalım istiyorum."

ETİK Başkanı Mehmet İşler ise dünyada spor turizmine çok önem verildiğini, Türkiye'nin de bundan çok fazla pay alması gerektiğini aktardı.

Dünyada 1,3 milyar ziyaretçi bulunduğunu ve turizm gelirinin 6,5 trilyon dolar olduğunu aktaran İşler, "Avrupa, 700 milyon kişiyi alıyor ve 2,5 trilyon dolara yakın bir gelir elde ediyor. Bu da toplam içerisinde yüzde 40 pay elde etmiş oluyor. Bizim de 64 milyon turistimiz var. 65 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Yani toplamda aslında turizm başına Türkiye olarak yüzde 1 alıyoruz. Bakın dünyada 4. olduk 2025'te turizm ülkesi olarak ama aslında bizim aldığımız pay yüzde 1. 6,5 trilyon doların içerisinde 650 milyar dolar spor turizminin payı var. Bunun Avrupa'da toplam turizmdeki dolar girdisi 2,5 trilyon dolar. Spor turizmi için de 250 milyar dolar. Türkiye, turizmden 65 milyar dolar alırken spor turizminden 5,7 milyar dolar bir potansiyelin olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da İzmir'in özellikle yelken sporu için bulunmaz bir cennet olduğunu, bu tür tüm spor etkinliklerine destek verdiklerini dile getirdi.

