Fluminense, Thiago Silva'yı kadrosuna kattı
Brezilya ekibi Fluminense, altyapısından yetişen ve Chelsea'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 41 yaşındaki stoper Thiago Silva ile Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.
Brezilya ekibi Fluminense, Thiago Silva'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.
Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan Silva, Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.
Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı