Haberler

Fluminense, Thiago Silva'yı kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya ekibi Fluminense, altyapısından yetişen ve Chelsea'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 41 yaşındaki stoper Thiago Silva ile Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

Brezilya ekibi Fluminense, Thiago Silva'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan Silva, Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.

Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber

Fener'i şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber
Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

Defne bunu görmesin

Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek

Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes haddini bilecek
Sen misin AVM denetlemeye kalkan! Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi

Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi! Artık bu havalarından eser yok
Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü