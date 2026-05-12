Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, seçim çağrısında bulundu Açıklaması

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, seçim çağrısında bulunarak yeniden başkan adayı olacağını açıkladı. Yönetim kurulu toplantısının ardından konuşan Perez, kulübün kontrolünü ele geçirmeye çalışan gruplara karşı mücadele edeceğini belirtti. Ayrıca sağlık durumu ile ilgili çıkan kanser iddialarına yanıt verdi.

Yönetim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen 79 yaşındaki Perez, "İstifa etmeyeceğimi söylediğim için üzgünüm." diyerek basın toplantısına başladı.

2000-06 yıllarında ve ardından 2009'dan bu yana kesintisiz başkanlık yapan Perez, "Karşıma çıkıp aday olmak isteyenler olabilir. Üyelerimizin haklarını savunmak için ben de aday olacağım. Eğer biri aday olmak istiyorsa, olsun. Ama gölgelerde hareket etmeyin. Seçim kurulundan, mevcut yönetim kurulunun yeniden aday olacağı seçim sürecini başlatmasını istedim. Seçimlerde adayım çünkü bazı gruplar kulübün kontrolünü ele geçirmeye çalıştı." diye konuştu.

Kanser olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Perez, "Bazı insanlar kanser olduğumu söyledi. Ben hala Real Madrid'in ve şirketimin başkanıyım. Bu söylentinin neden çıktığını bilmiyorum. Eğer bana kanser olduğumu söyleselerdi, bana bakmaları için bir onkoloji merkezine gitmem gerekirdi. Bir onkoloji merkezine gitseydim ve beni görselerdi, bunun her yerde çıkmayacağını mı sanıyorsunuz? Bu doğru değil. Bunu uydurdular ve bu söylenti büyüdü." ifadelerini kullandı.

Perez, Real Madridli futbolcular Valverde ile Tchouameni arasında yaşananlarla ilgili soruya "İki oyuncunun tartışması ilk kez olmuyor. Bunu kötü buluyorum ama basına sızması kötü. 26 yıldır buradayım ve iki oyuncunun, hatta dört oyuncunun, kavga etmediği tek bir yıl bile geçmedi. Ama bunlar kulüp dışına çıkmamalı." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Yorumlar (3)

Metin Öztürk:

Kanser idyası tamamen ucuz bir propoganda taktigi. Bilerek yayılmış hani heralde.

Mehmet Şimşek:

Yine seçim. Yine Perez. Her zaman aynı hikaye ya. Rakipleri neden gölgelerde kalıyor diyorsa bari açık konuşsun kim bunlar. Oyuncu kavgası da basına sızması da suç ama kulüp içi çatışmalar görmezden geliyor. Nasıl 26 yıl başkanlık yapıp da hiç kimse alternatif getiremedi merak ediyorum.

Necmiye Gül Öztürk:

Kanser söylentisi nereden çıktı acaba? Birisi mi başlattı? Perez'in rakiplerinden biri mi yaymış? Arkaplan ne?

