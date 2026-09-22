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Flöre Dünya Kupası'nda 52 ülkeden 606 sporcu Samsun'da yarışacak

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Eskrimde Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası, 24-27 Eylül'de Samsun'da düzenlenecek. Türkiye Eskrim Federasyonuna göre İlkadım Okçuluk Salonu'ndaki organizasyonda 52 ülkeden 606 sporcu yıldız-genç erkekler ve kadınlar flöre kategorisinde mücadele edecek.

Eskrimde, Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası, 24-27 Eylül tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda 52 ülkeden 606 sporcu mücadele eedcek.

Sporcular, kupada yıldız-genç erkekler ve kadınlar flöre kategorisinde yarışacak.

Kaynak: AA
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