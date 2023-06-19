Fiyatı gören taraftar ayaklanmıştı! Galatasaray'da yeni sezon formaları kapış kapış gidiyor

Fiyatının 1.449 lira olması tepki çeken Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın formaları sanılanın aksine büyük ilgi gördü. Forma satışlarından sarı-kırmızılıların kasasına yaklaşık 30 milyon lira girdi.

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezonun formaları kapış kapış gidiyor.

KASAYA 30 MİLYON LİRAYA YAKIN PARA GİRDİ

1.449 liradan satışa sunulan yeni sezon formalarının fiyatı Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar sanılan aksine formalara büyük ilgi gösterirken, kulübün kasasına sadece forma satışından yaklaşık 30 milyon liraya yakın para girdi.

1.449 LİRADAN SATILIYOR

Galatasaray'ın iç saha ve deplasman formaları 1.449 liradan satılıyor. Taraftarlar, GS Store'un internet adresinden ya da mağazalardan formalara ulaşabiliyor.