Fırat Arslan, Almanya'da ringe çıkıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırat Arslan, Almanya'da ringe çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Fırat Arslan, Almanya'da ringe çıkıyor

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 15 Temmuz gecesi Almanya'nın Wuppertal kentinde ringe çıkıyor.

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 15 Temmuz gecesi Almanya'nın Wuppertal kentinde ringe çıkıyor.

Fırat Arslan, Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu olarak 15 Temmuz gecesi Almanya'nın Wuppertal kentinde Arjantinli Juan Rodolfo Juarez ile karşı karşıya gelecek. 33 yaşındaki Juarez, bugüne kadar çıkmış olduğu karşılaşmaların 20'sini kazanırken, bunların 14'ünü nakavtla sonlandırmayı başardı.

FIRAT ARSLAN: "RAKİBİM, ANTRENMANLI VE KONDİSYONA SAHİP OLAN BİR BOKSÖR"

Maç öncesi rakibi hakkında yorum yapan Fırat Arslan, "Rakibim yetenekli bir sporcu. Son maçını geçen hafta Arjantin'de gerçekleştirerek kazandı. Dolayısıyla antrenmanlı ve yeni bir karşılaşmaya hazır, kondisyona sahip olan bir boksör. Ayrıca şu an iki büyük dünya federasyonunda yedinci ve dokuzuncu sırada yer alan başarılı boksörümüz Hüseyin Cinkara'nın menajerliğini de yapıyorum. Cinkara geçtiğimiz günlerde koronaya yakalandığı için benimle aynı gece yapacağı maçını iptal etmek zorunda kaldık. Şimdi yeni bir maç için hazırlıklar yapıyoruz. Amerikalı bir boksöre karşı kemer maçına çıkacak. O gece ben de kendisinin yanında olarak, gerekli destekleri verebileceğim" dedi.

MENAJER DENİZ GEMİCİ SERRANO: "BU MAÇI ALACAĞIZ"

Menajeri Deniz Gemici Serrano, kolay bir karşılaşma olmayacağını belirterek, "Rakibimiz sert ve nakavtçı bir boksör. Çıktığı karşılaşmaların çoğunu nakavtla sonlandırmış olan indirici yumruklara sahip olan bir sporcu ancak Fırat Arslan, kazandığı başarılar ve dev maçlar ile bu tür rakipleri rahatlıkla geçebilecek yeteneğe sahip bir boksör. O yüzden karşılaşmayı alacağımızdan eminim" dedi.

Arslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz ise Fırat Arslan'ın Türk profesyonel boks tarihindeki ilk ve tek dünya şampiyonu olduğunu ve şu an dünya sıralamasında 6'ncı sırada yer aldığını belirterek, "Elde etmiş olduğu dünya şampiyonluk kemerlerini kazanabilecek boksörleri henüz çıkaramadık. Kendisi Türk profesyonel boksunda bir önderdir ve gençlere rol modeldir. Umarız ki, en kısa zamanda onlarca dünya şampiyonu çıkararak, dünya tarihine adımızı altın harflerle yazdırırız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title